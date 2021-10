Wetter zum Wochenbeginn : Schluss mit goldenem Oktober in MV – stattdessen: Wind und Regen

Nach einem sonnigen Wochenende ist zum Wochenstart erstmal Schluss mit dem goldenen Oktober in Deutschland

Offenbach | Eine Kaltfront dränge sich zwischen zwei Hochs und mache den Weg frei für wechselhaftes und sehr kühles Wetter, erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Sonntag. Sogar Schnee ist in höheren Lagen möglich. Besonders von der Mitte bis in den Osten falle am Montag etwas Regen, außerdem folgten von Nordwesten Schauer, an den Küst...

