Hintergrund : Türkei-Offensive in Nordsyrien: Wer sind die Kurden?

Für die Türkei sind sie der Staatsfeind, für die USA ein bedeutender Partner im Kampf gegen den "Islamischen Staat".

von Martin Gehlen

13. Oktober 2019, 13:18 Uhr

Osnabrück | Die 35 Millionen Kurden gehören zu den größten Völkern der Erde, die keinen eigenen Nationalstaat besitzen. Ihre Bürger verteilen sich vor allem auf vier Länder – Irak, Iran, Syrien und Türkei. Das überwiegend gebirgige Siedlungsgebiet umfasst etwa 500.000 Quadratkilometer und ist damit knapp anderthalbmal so groß wie Deutschland. Die Kurden sind keine Araber und besitzen eine eigene Sprache und Kultur. Die meisten von ihnen sind Sunniten, einige auch Christen. Mit etwa 15 Millionen lebt der größte Teil in der Türkei. Fünf Millionen sind im Nordirak ansässig, zum Iran gehören sechs Millionen, in Nordsyrien sind es zwei Millionen.



Syrien

Im Fokus der Weltöffentlichkeit stehen momentan vor allem die zwei Millionen Kurden in Nordsyrien, die etwa zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen und entlang der Grenze zur Türkei leben. Im Kampf gegen den "Islamischen Staat" war ihre "Partei der Demokratischen Union" (PYD) der wichtigste Verbündete des Westens, obwohl sie als Schwesterorganisation der radikalen "Kurdischen Arbeiterpartei" (PKK) in der Türkei gilt. 11.000 Kämpfer der so genannten Volksverteidigungseinheiten (YPG), dem bewaffneten Arm der PYD, verloren in Syrien bei der vierjährigen Befreiungsschlacht gegen die Gotteskrieger ihr Leben.

Im syrischen Bürgerkrieg verhielten sich die Kurden weitgehend neutral, so dass das Assad-Regime im Herbst 2012 seine Truppen kampflos abzog. Die PYD nutzte das Machtvakuum, um eine quasi-autonome Enklave zu errichten. Nach dem Sieg über den "Islamischen Staat" befinden sich rund 10.000 IS-Jihadisten und 70.000 ihrer Frauen und Kinder in Gefangenenlagern der syrischen Kurden. Diese Gotteskrieger könnten die Wirren eines neuerlichen Krieges zur Flucht nutzen – auch nach Europa.

Irak

Die nordirakischen Kurden, die etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen, genießen seit 1991 einen halbautonomen Status, den eine westliche Militärallianz unter Führung der USA mit einer Flugverbotszone gegen Diktator Saddam Hussein durchsetzte. Nach dem Ende des Baath-Regimes im Jahr 2003 begann der kurdische Nordirak, Züge eines normalen Staates zu entwickeln. Seine Führung betrieb eine eigenständige Außenpolitik, vergab Visa und erhielt Waffenhilfe aus dem Ausland. Beim Kampf gegen den „Islamischen Staat“ spielten die moderaten Peschmerga eine wichtige Rolle. Durch ein im September 2017 abgehaltenes Referendum erhielten die Autonomie-Bestrebungen einen herben Rückschlag. Die nordirakische Kurdenführung stieß mit dem Projekt auf einhellige internationale Kritik und musste in der Folge alle umstrittenen Gebiete, darunter auch die reiche Öl-Metropole Kirkuk, an die Zentralregierung in Bagdad abtreten.

Iran

Die rund 3000 Kämpfer der iranisch-kurdischen PJAK haben zusammen mit der PKK im unzugänglichen Qandil-Gebirge des Irak ihre Unterschlüpfe. Sie kämpfen für die Autonomie von drei westiranischen Provinzen, obwohl die Mehrheit der sechs Millionen iranischen Kurden Bürger der Islamischen Republik bleiben möchte. Nach Angaben aus Teheran gingen seit 2011 mehr als 250 bewaffnete Überfälle mit über 300 Toten und 400 Verletzten auf ihr Konto – Grenzposten und Polizisten, Revolutionäre Garden, Händler, Geistliche und Bauern.

Türkei

Die Kurden in der Türkei machen etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung aus. Sie fühlen sich seit Generationen diskriminiert. 1978 gründete Abdullah Öcalan, der seit 1999 in der Türkei in Haft sitzt, die "Kurdische Arbeiterpartei" (PKK), die heute in Europa, in den Vereinigten Staaten und in der Türkei als Terrororganisation verboten ist. Ihr Kampf für eine kurdische Unabhängigkeit kostete seit 1984 mehr als 40.000 Menschen das Leben. In den neunziger Jahren rückte die PKK erstmals von dem Ziel eines eigenen Staates ab und forderte stattdessen eine größere politische und kulturelle Autonomie. Doch der Friedensprozess kollabierte 2015, und der Konflikt flammte in voller Härte wieder auf. Türkische Kampfjets bombardieren seitdem wieder PKK-Stellungen im Südosten der Türkei und im Irak. Mit der jetzt angelaufenen Bodenoffensive gegen die kurdischen PKK-Verbündeten in Nordsyrien will Ankara auch hier jedes Streben nach Unabhängigkeit mit Gewalt unterdrücken.