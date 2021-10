Fallschirmspringen : Weltrekord? Riesige Flagge über Paderborn

Das Cypres Demo Team stellte bereits 2017 einen Weltrekord auf, wurde dann aber von einem Sprungteam in Dubai überboten. Jetzt gab es einen neuen Versuch über Paderborn.

Büren | Eine Gruppe Fallschirmspringer hat mit einem spektakulären Sprung am Samstag in Paderborn nach Angaben der Organisatoren einen Weltrekordversuch erfolgreich abgeschlossen. Die Springer entfalteten demnach in der Luft eine mehr als 6000 Quadratmeter große Deutschlandfahne. „Die Flagge wurde komplett ausgefaltet. Damit ist der Versuch geglückt“, sagt...

