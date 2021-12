Festlicher Corona-Gag : Weihnachtsmann darf mit Impf- und Testnachweis nach Kanada reisen

Der Weihnachtsmann darf 2021 nach Kanada reisen, aber nur mit Impfzertifikat und negativem Test – das lässt der kanadische Verkehrsminister Omar Alghabra die Kinder per Video wissen.

Ottawa | Ho ho ho, die Kinder in Kanada können aufatmen: Sie müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht auf den Weihnachtsmann verzichten. Santa Claus habe die Freigabe für den kanadischen Luftraum erhalten, nachdem er einen Impfnachweis und einen negativen Corona-Test vorweisen konnte, verkündete der kanadische Verkehrsminister Omar Alghabra am Don...

