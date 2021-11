Colorado-Tanne : Weihnachtsbaum fürs Kanzleramt kommt aus Thüringen

Der Waldbesitzerverband für Thüringen hat dem Kanzleramt eine 15 Meter hohe Tanne gespendet. Dazu gab es noch ein weiteres Präsent.

Berlin | Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin steht in diesem Jahr eine Tanne aus Thüringen. Die etwa 15 Meter große Colorado-Tanne sollte am Samstag auf einem Tieflader ankommen und dann im Ehrenhof mit Hilfe eines Krans aufgestellt werden, wie Larissa Schulz-Trieglaff von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände der Deutschen Presse-Agentur sa...

