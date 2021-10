Unwetter : Wegen Sturmtief: Bahnverkehr in weiten Teilen eingestellt

Der erste starke Herbststurm des Jahres zieht über Deutschland. Wetterdienste warnen vor Orkanböen und Sturmfluten. Der Bahnverkehr musste in vielen Bundesländern eingestellt werden.

Offenbach am Main | Das Orkantief über Deutschland wirbelt den Bahnverkehr durcheinander und führt zu starken Einschränkungen. In NRW, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sei der Bahnverkehr bis auf Weiteres eingestellt, teilt die Deutsche Bahn mit. Zunächst war die Höchstgeschwindigkeit auf allen Strecken in Thüringen auf 80 Kilometer pro Stunde ...

