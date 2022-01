Bericht : Wegen Luke Mockridge: Das ZDF verschiebt „Traumschiff“-Episode

Das ZDF hat laut eines Medienberichts eine Folge der Serie "Das Traumschiff" verschoben – Grund sei der Comedian Luke Mockridge, der in der Episode in einer Gastrolle auftritt.

Mainz | Das ZDF hat sich gegen die Ausstrahlung einer Folge der Serie "Das Traumschiff" am Zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, entschieden. Anstelle der vorgesehenen Reise zu den Malediven wurde eine Episode gezeigt, in der Crew und Gäste in Richtung Skandinavien fahren. Das berichtet das Nachrichtenportal "t-online.de". Der Grund: Ein Auftritt des Comedians...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.