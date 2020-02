Polizeieinsatz in Brandenburg : Wegen "Baumpiraten": Bombensprengung auf Tesla-Gelände verschoben

Weil sich Umweltschützer weigern von Bäumen zu steigen, sind mehrere geplante Bombensprengung verschoben worden.

von dpa

Grünheide | Die geplante Sprengung mehrerer Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände für eine Tesla-Fabrik ist verschoben worden. Zwei Umweltschützerinnen seien noch auf Bäumen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Ziel sei, sie möglichst schnell von den Bäumen zu holen. Das zog sich allerdings hin. Für 14 Uhr war die Sprengung geplant.









Die Aktivisten der Umweltgruppe "Baumpirat_innen" protestieren gegen die Rodung von Bäumen auf dem Gelände, die nach einem Gerichtsbeschluss wieder möglich ist. Der US-Elektroautohersteller Tesla will vom kommenden Jahr an in Grünheide bei Berlin rund 500.000 Elektrofahrzeuge im Jahr bauen.





