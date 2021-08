Cover-Artwork : Wegen Baby-Foto auf Nirvana-Album: 30-Jähriger klagt

Es ist das vielleicht berühmteste Baby-Foto der Welt, abgebildet auf dem Album „Nevermind“ der Grunge-Band um den 1994 gestorbenen Musiker Kurt Cobain. Jetzt gibt es Streit um das Bild.

Los Angeles | Die ehemaligen Beteiligten an der Grunge-Band Nirvana werden von dem Mann verklagt, der als Baby auf dem Cover des weltberühmten Albums „Nevermind“ abgebildet ist. Der mittlerweile 30-Jährige aus den USA ist der Auffassung, dass es sich bei der Darstellung seines nackten Körpers auf dem Cover um Kinderpornografie handelt, wie aus am Dienstag im US-...

