Christliche Feiertage : Was ist eigentlich Pfingsten?

An diesem Wochenende feiern Christen in aller Welt wieder Pfingsten – die „Ausgießung des Heiligen Geistes“. Doch was steckt dahinter genau?

Schwerin | In Jerusalem war es ein Festtag. Die Juden feierten Schawuot, das jüdische Erntedankfest. Auch in einem Haus in der Stadt hatte sich eine Gruppe Menschen versammelt. Sie feierten nicht, sie waren niedergeschlagen. Es waren die Jünger Jesu, die an Ostern die Auferstehung ihres Herrn und Meisters erlebt hatten, und erst vor einigen Tagen sahen, wie er i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.