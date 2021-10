Regisseur auch schwer verletzt : Schauspieler Alec Baldwin erschießt Kamerafrau: Was bislang bekannt ist

Der US-Schauspieler Alec Baldwin soll eine Kamerafrau mit einer Requisitenwaffe getötet haben. Der Regisseur wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt. Was bislang über den Vorfall am Filmset bekannt ist.

Santa Fe | Hollywood-Star Alec Baldwin hat bei den Dreharbeiten zum Western "Rust" auf der Bonanza Creek Ranch im US-Staat New Mexico mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei zwei Menschen getroffen. Die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins sei dabei tödlich verletzt worden, hieß es am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung der Polizei von Santa F...

