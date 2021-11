Fall sollte zu „Aktenzeichen XY“ : Dustin aus Norddeutschland gefunden: Das sagt Rudi Cerne zum Ermittlungserfolg

Seit mehreren Wochen wird der elfjährige Dustin aus Norddeutschland vermisst. Nun läuft der Fall bei "Aktenzeichen XY" im ZDF. Wie und warum wurde er ausgewählt?

Bad Essen | Der Fall des vermissten Dustin sollte am Mittwoch, 17. November, Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Der Elfjährige wurde zuletzt am 28. September 2021 gegen 7.15 Uhr gesehen, als er eine Kinder- und Jugendeinrichtung im niedersächsischen Bad Essen verließ, in der er untergebracht war. Er kommt ursprünglich aus dem Raum Würzburg un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.