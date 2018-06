Mario, Marco und Maik zurück : "Schwiegertochter gesucht": Veteranen vergangener Staffeln mit dabei

"Schwiegertochter gesucht 2018" geht in die zwölfte Staffel. Im Juli stellt Vera Int-Veen die neuen Söhne vor.

von Daniel Benedict

19. Juni 2018, 11:16 Uhr

Berlin. | Wann startet "Schwiegertochter gesucht 2018" ?

Die RTL-Kuppelshow mit Vera Int-Veen geht in die zwölfte Staffel. Am Sonntag, 8. Juli 2018, stellt RTL wie gewohnt als Sondersendung "die neuen Söhne" vor, auf die sich Single-Frauen bewerben können. Im Sommer wird dann gedreht; die Ausstrahlung der eigentlichen Staffel hat noch keinen Termin. Traditionell zeigt RTL "Schwiegertochter gesucht" im Spätsommer und Herbst. ("Wer macht mich schön?": Warum RTL Motsi Mabuses erste Show nur im Spartenkanal zeigt)





Foto: RTL





Welche Schwiegersöhne verkuppelt Vera Int-Veen 2018?

Die wirklich neuen Kandidaten von "Schwiegertochter gesucht" präsentiert Vera Int-Veen erst in der Sondersendung vom 8. Juli. Auch diesmal wird RTL aber auch Veteranen vergangener Staffeln reaktiveren. Auf neuen Promo-Fotos lehnt die Moderatorin sich zum Beispiel vertrauensvoll an die Schulter von Marco. Das innige Verhältnis ist nicht gespielt. Marco gehört nämlich zu den Schwiegersöhnen, bei denen RTL sich besonders drastische Grenzüberschreitungen erlaubt hat. Als seine Partnerin Nicole eine Fehlgeburt erlitt, durfte das RTL-Team sogar mit zum Frauenarzt.

Eine echte Überraschung ist die erneute Teilnahme von Mario. Immerhin hatte der Howard-Carpendale-Imitator sich von RTL abgewendet und über Fakes bei der Inszenierung geklagt. Mario war zum Gespött geworden, weil er seinen Kandidatinnen im Hochsommer einen Mett-Igel serviert hatte - auf Drängen von RTL, wie er hinterher mitteilte. Nun lacht er wieder mit Int-Veen in die Kamera, gemeinsam mit seinem Vater - und einem Mett-Igel.

Auch Maik - der Schwiegersohn, der seiner Kandidatin harte Eier an den Bahnhof mitbrachte - beschwerte sich nach der Show. In der "InTouch" sagte er: "Ich wurde von RTL nach Strich und Faden belogen." Sechs Jahre später ist er trotzdem wieder dabei. Am Ende gewinnt eben doch immer RTL.





Foto: RTL

"Schwiegertochter gesucht" ohne Ingo: Rheinländer vergeben

Ein Stammgast der Kuppelshow fehlt 2018 schon das zweite Jahre in Folge - und womöglich sogar für immer. Denn Ingo hat sich verliebt. "Wie ihr ja wisst, bin ich und meine Eltern dieses Jahr ja nicht dabei. Aber ich komme auch mit positiven Nachrichten, denn ich habe privat mein Liebesglück jetzt gefunden", schreibt der 27-Jährige auf Facebook. „Sie heißt übrigens Annika, ist auch in meinem Alter, und sie ist jetzt die aktuelle Freundin am meiner Seite." (Alles über "Schwiegertochter"- Ingo und seine Freundin lesen Sie hier)









Foto: RTL