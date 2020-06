Im Livestream : Wahrzeichen gesprengt: Gasometer im Saarland verschwindet

Der gut sichtbare Gasometer im Saarland ist binnen Sekunden verschwunden. Die Sprengung wurde per Livestream übertragen.

von dpa

26. Juni 2020, 18:47 Uhr

Neunkirchen | Das stählerne Wahrzeichen in Neunkirchen ist am Freitag gesprengt worden. Er stürzte innerhalb von rund zehn Sekunden zu Boden. Der Sprengmeister hatte rund fünf Kilo Sprengstoff an dem 75 Meter hohen Scheibengasbehälter verteilt und dann elektrisch gezündet. "Es ist alles planmäßig verlaufen", sagte eine Sprecherin des Unternehmens Saarstahl.

Im Livestream

Die Sprengung des 1000-Tonnen-Kolosses wurde per Livestream via Facebook und Youtube übertragen. Es wurde gebeten, sie sich nicht aus der Nähe anzuschauen, da wegen der Corona-Epidemie größere Ansammlungen vermieden werden sollten.





Der Gasometer galt als ein Wahrzeichen der saarländischen Kreisstadt. Der Abriss schaffe nun Platz für die Erweiterung des Stadtkerns nach Westen hin, sagte Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD). Der 1970 gebaute Scheibengasbehälter wurde von Saarstahl als Zwischenspeicher genutzt.