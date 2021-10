Vom Garten ins Haus : Empfindliche Topfpflanzen müssen im Herbst ins Haus – aber nicht zu früh

Wenn die Nächte kälter werden, droht Topfpflanzen draußen der Kältetod. Zu ihrem Schutz müssen sie ins warme Haus umziehen. Wann der richtige Zeitpunkt ist.

Neustadt/Weinstraße | In vielen Regionen in Deutschland sind die Nächte bereits bitterkalt – aber zugleich oft noch nicht kalt genug für den Kältetod von Topfpflanzen. Denn selbst das empfindliche Grün sollte nicht zu früh ins Winterlager kommen. Eine Abwägung, wie man witterungsbedingt handelt: Pflanzen so lange wie möglich draußen lassen Viele Kübelpflanzen vertrag...

