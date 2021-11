Vom Garten ins Haus : Wie Sie Topfpflanzen jetzt vor dem Frost schützen

Wenn die Nächte kälter werden, droht Topfpflanzen draußen der Kältetod. Zu ihrem Schutz müssen sie ins warme Haus umziehen. Wann der richtige Zeitpunkt ist.

Neustadt/Weinstraße | In vielen Regionen in Deutschland wird es in der kommenden Woche bitterkalt. Temperaturen um den Gefrierpunkt sind angekündigt. Viele Pflanzen sollten jetzt schnell von der Terrasse oder dem Balkon ins Haus umziehen. Pflanzen so lange wie möglich draußen lassen Viele Kübelpflanzen vertragen Temperaturen an der Frostgrenze. Aber besonders empfind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.