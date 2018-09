Chronologie einer überschatteten Karriere : Vom Entertainer zum Sexualtäter: Strafmaß gegen Bill Cosby erwartet

Sexuelle Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung: Etwa 60 Frauen haben seit 2004 Vorwürfe gegen Bill Cosby erhoben.

von Christopher Chirvi

24. September 2018, 11:50 Uhr

Norristown/Philadelphia | Er war einer der größten Stars der Achtzigerjahre. Mit der Cosby Show unterhielt er regelmäßig ein Millionenpublikum, bis heute gilt sie als eine der kommerziell erfolgreichsten und am längsten produzierten afroamerikanischen Sitcoms aller Zeiten. Bill Cosby wurde mit Emmys und Golden Globes ausgezeichnet, mit der Presidential Medal of Freedom, dem Kennedy- und dem Mark-Twain-Preis und mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Heute, 53 Jahre nach seinem Durchbruch in der Krimi-Serie "Tennisschläger und Kanonen" steht Cosby vor den Scherben seiner Karriere. Unter anderem Kennedy- und Mark-Twain-Preis wurden widerrufen, der 81-Jährige steht unter Hausarrest und darf sein Anwesen in einem Vorort von Philadelphia nur noch für Besuche beim Arzt oder Anwalt verlassen – und mit entsprechender Genehmigung des Gerichts.

Cosby könnte für den Rest seines Lebens ins Gefängnis kommen

Anfang dieser Woche, fünf Monate nach seinem Schuldspruch wegen sexueller Nötigung in drei Fällen, soll Cosby sein Strafmaß erfahren. Richter Steven O'Neill will die Strafe am Montag oder Dienstag in Norristown (Pennsylvania) verkünden. Vorher haben Zeugen und Cosby selbst die Gelegenheit zu abschließenden Bemerkungen.

Dem 81-Jährigen droht für jeden der drei Fälle eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Sein Alter und die Tatsache, dass es um Vorfälle von 2004 geht, könnten die Strafen verkürzen. Zudem wollen Cosbys Anwälte Berufung einlegen. Das Verfahren könnte sich dann bis zum höchsten Gericht im US-Staat Pennsylvania ziehen.

Sexuelle Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung

Mehr als 50 Frauen haben dem US-Entertainer Bill Cosby inzwischen sexuelle Belästigung, Missbrauch oder Vergewaltigung vorgeworfen. Cosby hat das alles bislang stets zurückgewiesen.

Chronologie einer überschatteten Karriere:

1937: William Henry Cosby wird als Sohn eines Stewards der US-Marine und eines Zimmermädchens in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren.

1956: Cosby bricht nach der zehnten Klasse die Schule ab und tritt wie sein Vater der Navy bei. Einige Jahre später erhält er ein Leichtathletik-Stipendium der Temple University in Philadelphia.

1962/63: Erste Versuche als Comedian.

1964: Cosby heiratet seine heutige Frau Camille Hanks Cosby.

1965: Cosby ist der erste Afroamerikaner, der als prominenter Hauptdarsteller in einer TV-Serie auftritt. Für diese Rolle in der Krimi-Serie "Tennisschläger und Kanonen" gewinnt er in den folgenden Jahren insgesamt vier Emmys. Zugleich erhebt eine 22-jährige Sekretärin einer Talentagentur den ersten Vorwurf sexueller Nötigung.



1969: Cosby tritt erstmals in einer nach ihm benannten Sitcom auf.



1972: Cosby entwickelt die Zeichentrickserie "Fat Albert and the Cosby Kids", in der er einer der Cartoon-Figuren seine Stimme leiht. Mindestens sieben Frauen behaupten, Cosby habe sie Anfang der 1970er Jahre unter Drogen gesetzt und vergewaltigt.

1974: Cosby spielt an Seite von Sidney Poitier and Harry Belafonte im Film "Samstagnacht oben in der Stadt" mit. Laut einer 2015 in Kalifornien eingereichten Zivilklage nötigt er in der Playboy-Villa in Los Angeles ein 15-jähriges Mädchen sexuell.



1984: "Die Bill Cosby Show" startet und wird zum Welterfolg. Das Format läuft bis 1992. In dieser Zeit behaupten mindestens 16 Frauen, dass Cosby sie unter Drogen setzte und sexuell nötigte.

1992-2004: Cosby werden von Colleges und Universitäten mehr als ein Dutzend Ehrendoktortitel verliehen. Sechs Frauen behaupten, Cosby habe sie in diesem Zeitraum sexuell genötigt.



2004: Cosby veröffentlicht seinen mittlerweile 22. Film, eine Kino-Adaption der Serie "Fat Albert". Der mutmaßliche sexuelle Übergriff auf die Universitätsangestellte Andrea Constand soll sich in diesem Jahr in Cosbys Haus in Pennsylvania ereignet haben.

2005: Constand verklagt Cosby wegen sexueller Nötigung. Cosby sagt unter Eid aus, Beruhigungsmittel für Sex mit Frauen einzusetzen. Beide Seiten einigen sich außergerichtlich auf eine ungenannte Summe.



2014: Der Comedian Hannibal Buress macht auf der Bühne Witze, dass der "selbstgefällige" Moralist Cosby ein Vergewaltiger sei. Das Video verbreitet sich rasch im Internet. Bald darauf häuft sich die Zahl der Frauen, die mit Vorwürfen gegen Cosby an die Öffentlichkeit gehen. Der Streamingdienst Netflix und der TV-Sender NBC stellen geplante Cosby-Projekte ein, Wiederholungen der "Bill Cosby Show" werden gestrichen. Universitäten ziehen ihre Ehrendoktortitel zurück, Cosbys Stern am Walk of Fame wird mit dem Wort "Vergewaltiger" beschmiert.

2015: Weitere Frauen werfen Cosby sexuelle Nötigung vor. 13 von ihnen verklagen ihn. Gegen sieben von ihnen reicht Cosby Gegenklage wegen Verleumdung und Einkommenseinbußen ein. Seine Tour "Far From Finished" bricht er ab. Die Staatsanwaltschaft in Pennsylvania rollt den Fall Constand neu auf und erhebt am 30. Dezember Strafanzeige.



5. Juni 2017: Auftakt des ersten Strafprozesses gegen Cosby wegen sexueller Nötigung.

17. Juni 2017: Nachdem sich eine zwölfköpfige Jury auch nach mehr als 50 Stunden langen Beratungen – verteilt über sechs Tage - nicht einigen kann, geht der Prozess ergebnislos zu Ende. Die Staatsanwaltschaft kündigt umgehend einen neuen Prozess an.

2. April 2018: Beginn der Jury-Auswahl für die Neuauflage des Prozesses.

9. April 2018: Der zweite Prozess beginnt.

26. April 2018: Cosby wird in drei Fällen der schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen.

24./25. September 2018: Richter Steven O'Neill will das Strafmaß für Bill Cosby verkünden.

(mit dpa)