Abbruch aller Umzüge in Hessen : Auto fährt in hessischer Kleinstadt in Rosenmontagsumzug – mehrere Verletzte

Der 29-jährige Autofahrer wird festgenommen. Die Polizei spricht von "Dutzenden Verletzten", darunter seien auch Kinder.

von dpa, afp und lod

24. Februar 2020, 15:36 Uhr

Volkmarsen | Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Nach ersten Meldungen sind mehrere Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Tote habe es nicht gegeben, so die Polizei. Der 29-jährige Fahrer sei festgenommen worden. Er stamme aus dem Umkreis von Volkmarsen.





Die Polizei geht nicht von einem Anschlag aus. Jedoch gebe es noch keine Erkenntnisse über die Hintergründe. "Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt, dazu können wir leider gar nichts sagen", sagte der Polizeisprecher in Kassel. Den Autofahrer werde man nun befragen, hieß es.





Reporter berichten von verletzten Kindern

Der Hessische Rundfunk berichtet unter Berufung auf einen Reporter vor Ort, es gebe mindestens 13 Verletzte. Darunter seien auch Kinder. Ein Augenzeuge habe berichtet, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer habe noch Gas gegeben.



Zum Rosenmontagszug in Volkmarsen waren nach hr-Angaben rund 1500 Menschen erwartet worden.





Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.



Fastnachtsumzüge landesweit abgebrochen

Weitere Fastnachtsumzüge an diesem Montag in Hessen wurden vorsichtshalber abgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Wie viele Umzüge betroffen seien, sei derzeit unklar. Ob die für morgen geplanten Veranstaltungen im Straßenkarneval stattfinden können, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher.





Weiterer Zwischenfall bei Karneval in Volkmarsen

Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar.

