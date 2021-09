Bei Friedberg : Vier Tote bei verheerendem Unfall in Hessen

Tote und Verletzte in zerstörten Autos und überall Trümmer: Nach einem schweren Unfall auf der A5 sucht die Polizei nach der Ursache. Kurz vor dem Unglück wurde ein Falschfahrer gemeldet.

Friedberg (Hessen) | Horrorunfall am frühen Sonntagmorgen: Beim wohl schwersten Autounfall in Hessen seit Jahren sind auf der Autobahn 5 Richtung Kassel mindestens vier Menschen ums Leben gekommen - darunter auch zwei 19-Jährige. Vier Fahrzeuge waren an dem verheerenden Zusammenstoß am Sonntag um 4.40 Uhr beteiligt - Fotos von der Unfallstelle bei Friedberg zeigen völl...

