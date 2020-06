Pakistanische Finanzmetropole : Vier Tote bei Angriff auf Börse in Karachi

Bei einer bewaffneten Attacke auf die Börse in Karachi sind am Montag vier Angreifer getötet worden.

von afp

29. Juni 2020, 08:42 Uhr

Karachi | Eine "unbekannte Zahl" an Schützen sei in die Börse in der pakistanischen Finanzmetropole eingedrungen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Kämpfe gab es demnach innerhalb und außerhalb des Gebäudes.

