Plötzlich ohnmächtig : Vier Arbeiter sterben wegen Gasleck in vietnamesischem Kraftwerk

Als Arbeiter reinigten gerade einen Wassersammeltank in der Anlage in der Provinz Tra Vinh.

von dpa

28. Dezember 2018, 07:08 Uhr

Hanoi | Wegen eines Lecks in einer Gasleitung sind in einem Wärmekraftwerk im Süden Vietnams vier Arbeiter ums Leben gekommen.

Die Onlinezeitung Vnexpress berichtete, dass die Arbeiter plötzlich ohnmächtig geworden seien, als sie einen Wassersammeltank in der Anlage in der Provinz Tra Vinh reinigten. Sie wurden für tot erklärt, nachdem sie in ein Krankenhaus gebracht worden waren. Wegen laxer Sicherheitsregularien gibt es in Vietnam eine hohe Zahl von Arbeitsplatz-Unfällen. 2017 waren 928 Menschen bei Ausübung ihrer Arbeit ums Leben gekommen.