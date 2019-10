Mindestens zwölf Verletzte : Video aus Taiwan: Brücke stürzt auf Öltanker und Fischerboote

Bei einem Brückeneinsturz in Taiwan wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Video zeigt das Unglück.

01. Oktober 2019, 08:41 Uhr

Nanfangao | Beim Einsturz einer Brücke im Osten Taiwans sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Sechs Menschen werden noch vermisst, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die 140 Meter lange Brücke in der östlichen Küstenstadt Nanfangao stürzte auf einen Öltanker und mehrere Fischerboote, wie Videoaufnahmen von dem Unglück zeigen.





Präsidentin Tsai Ing-Wen kündigte eine Suchaktion nach weiteren Verletzten oder Vermissten an. Sie sagte vor Journalisten, sie hoffe, dass "jeder in kürzester Zeit gerettet" werden könne, "um den Schaden zu minimieren". Die Brücke wurde 1998 gebaut. Die Behörden nahmen Ermittlungen zur Einsturzursache auf.

Öltanker geht in Flammen auf

Der Öltanker ging nach dem Einsturz in Flammen auf. Brückenteile versenkten zudem mindestens drei Fischerboote.

Die Feuerwehr fürchtete, dass die sechs Vermissten unter den Trümmerteilen der Brücke eingeschlossen sein könnten. Unter den Verletzten befinden sich demnach zwei Mitarbeiter der Küstenwache sowie der Kapitän des Öltankers. "Der Rettungseinsatz dauert an", teilte die Feuerwehr mit.

"Wie ein frei fallender Gegenstand"

Laut Augenzeugen war die Brücke plötzlich eingestürzt – "wie ein freifallender Gegenstand", sagte ein Einwohner dem Lokalsender SET TV. Zu der Zeit sei der tropische Wirbelsturm bereits abgezogen, das Wetter sonnig gewesen.

Seit "Mitag" Taiwan am Montag erreichte, sind mindestens zwölf Einwohner des pazifischen Inselstaats verletzt worden, laut der zentralen Katastrophenschutzbehörde zumeist durch herabstürzende Gegenstände – oder weil sie vom Wind von ihren Motorrollern gepustet wurden. In mehr als 65.000 Haushalten fiel der Strom aus. Fast 5000 Einwohner in flutgefährdeten Gebieten der Insel mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Laut Taiwans Wetterdienst schwächt sich "Mitag" allmählich ab und zieht weiter Richtung Südkorea.