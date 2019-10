Viraler Hit : Video aus Bayern: Mann hilft Biber mit riesigem Ast über die Straße

Ein Biber schleppt einen riesigen Ast über die Straße – dann bekommt er plötzlich Unterstützung.

von Ankea Janßen

30. Oktober 2019, 20:50 Uhr

Deggendorf | Zu einer ganz besonderen Art von Teamwork ist es kürzlich in Deggendorf in Bayern gekommen: Mitten in der Nacht ist ein Biber damit beschäftigt, einen riesigen Ast über eine Straße zu ziehen – dann hilft ein junger Mann dem Tier.

Ein Video von dem Moment verzückt gerade das Internet – zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" darüber berichtet.





Freunde amüsieren sich lautstark

Vor der Hilfsaktion waren die Freunde zuerst an dem Biber vorbeigefahren, dann jedoch umgedreht aus Sorge, dass das Tier überfahren werden könnte. So entstand die Video-Aufnahme. Darauf ist auch das lautstarke Lachen der Männer zu hören, die sich darüber amüsieren, wie ihr Freund dem Biber beim Tragen des Astes hilft und ihn sicher auf die andere Straßenseite bringt.