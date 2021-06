Vier weitere Babys mit Keim infiziert : Verunreinigte Milch: Frühchen stirbt im Klinikum Oldenburg

Ein frühgeborener Säugling ist im Klinikum Oldenburg an verunreinigtem Milchpulver gestorben. Das Kind starb am 7. Juni, nachdem es sich am 3. Juni mit einem Keim aus belastetem Milchpulver infiziert hatte.

Oldenburg/Osnabrück | Das berichtet die Nord-West-Zeitung unter Berufung auf den Vorstand des Klinikums. Ein weiteres Frühgeborenes sei ebenfalls infiziert und schwer erkrankt. Drei Frühchen seien zudem zwar mit dem Keim aus dem Milchpulver infiziert, zeigten aber keine Symptome, heißt es weiter. Wie das Milchpulver verunreinigt wurde, sei dem Vorstand zufolge derzeit n...

