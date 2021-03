Online-Verkauf gestartet : Kein Verkauf in der Filiale: So gelangen Sie jetzt an Corona-Schnelltests von dm

Die Drogeriemarktkette dm wollte ab Freitag Corona-Schnelltests in den Filialen anbieten – doch daraus wird nichts.

Burgwedel/Karlsruhe | Ab Freitag wollte die Drogeriemarktkette dm mit dem Verkauf von Corona-Selbsttests in seinen 2.400 Filialen beginnen – doch jetzt gibt es einen Rückzieher. Die gelieferte Menge an Schnelltests reiche nicht aus, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Vorerst gibt es keinen Filialverkauf. Doch es gibt trotzdem eine Chance, an die Corona-Schnelltests...

