Trauer nach Bluttat in Glinde : Vater löscht Familie aus: Fall von häuslicher Gewalt schon 2020

Ein derartiges Verbrechen konnte niemand vorhersehen. Doch nachdem in Glinde ein Vater seine Söhne und sich selbst tötete, kommt heraus, dass es in der Familie bereits in der Vergangenheit Spannungen und auch Gewalt gab.

Glinde | Welche Abgründe taten sich hinter der weiß getünchten Fassade auf? Nach der Bluttat mit drei Toten in Glinde kommen am Dienstag immer mehr Menschen zum Tatort, zünden Kerzen an und legen Blumen vor dem unscheinbaren Einfamilienhaus an der Straße Kleiner Glinder Berg nieder. Sie können nichts tun, außer ihrem Mitgefühl und ihrer Trauer auf diesem Weg A...

