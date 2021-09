Bundesgerichtshof : Urteil zu Frankfurter Gleisattacke ist rechtskräftig

Die Tat sorgte vor zwei Jahren bundesweit für Entsetzen. Ein Mann stößt eine Mutter mit ihrem Sohn vor einen einfahrenden ICE. Danach attackiert er eine Seniorin.

Karlsruhe | Im Fall der tödlichen Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof ist das Urteil des zuständigen Landgerichts rechtskräftig. Das teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit. Zuvor waren sowohl die Anwälte des Verurteilten als auch eine Nebenklägerin in Revision gegangen. Die Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof sorgte im Sommer 2019 bundesweit für En...

