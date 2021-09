Großbritannien : Urteil gegen Polizisten im Mordfall Sarah Everard erwartet

Eine junge Frau verschwindet spurlos - und wird später ermordet gefunden. Der Fall hat Großbritannien in Atem gehalten. Nun geht er zumindest juristisch zu Ende.

London | Im aufsehenerregenden Fall um den Mord an der Londonerin Sarah Everard beginnt am Mittwoch die Urteilsverkündung gegen den geständigen Täter. Der Polizist hat zugegeben, die 33-Jährige am 3. März entführt sowie anschließend vergewaltigt und getötet zu haben. Allgemein wird erwartet, dass der 48-Jährige zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Das Urte...

