Ostdeutschland betroffen : Starke Unwetter: Feuerwehr muss in Berlin 250 Mal ausrücken

Im Osten Deutschlands musste man mit dem Schlimmsten rechnen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor extremen Unwettern. In Berlin war die Feuerwehr im Ausnahmezustand.

Offenbach | Alarmstufe dunkelrot: Im Osten Deutschlands drohten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) extreme Unwetter mit schweren Gewitter mit extrem heftigem Starkregen am Sonntagabend. Örtlich seien starke, zum Teil auch schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel möglich. Schwere Gewitter im Süden, hieß es auf der Webseite vom DWD am Sonntagabend. In B...

