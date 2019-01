Verpackt in 75 Kartons : Ungewöhnliches Diebesgut: Unbekannte stehlen mehr als 15.000 Pampers

Nach diesem Beutezug dürften unbekannte Diebe nun selbst für Mehrlingsgeburten bestens ausgestattet sein.

von afp

14. Januar 2019, 14:44 Uhr

Euskirchen | Kriminelle haben in Euskirchen von einem Lkw-Auflieger 15.375 Pampers gestohlen. Die Babywindeln waren verpackt in 75 Kartons und hatten die der Größe drei, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Während der Lkw-Fahrer schlief, hatten die Langfinger in der Nacht zum Samstag die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt und anschließend mit dem ungewöhnlichen Diebesgut das Weite gesucht. Den von den Unbekannten angerichteten Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf eine mittlere vierstellige Eurosumme.