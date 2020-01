Fahrer mit 1,9 Promille im Blut : Unfall in Südtirol: Mann rast in Reisegruppe – sechs Deutsche sterben

Sie waren in den Skiferien und kamen von der Disco zurück. Da rast ein Autofahrer in eine Gruppe deutscher Touristen.

05. Januar 2020, 12:55 Uhr

Luttach | Ein betrunkener Autofahrer ist in eine Gruppe deutscher Skitouristen in Südtirol gerast und hat sechs junge Menschen getötet. Die Urlauber seien in der Nacht zu Sonntag in Luttach noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr. Elf Menschen seien verletzt worden. Vier von ihnen hätten schwerste Verletzungen erlitten, ein Mensch kämpft ums Überleben.

Bei den Toten handelt es sich um drei Männer und drei Frauen im Alter um die 20 Jahre, teilte die Polizei mit. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen, wie Ministerpräsident Armin Laschet bekannt gab. Zwei Opfer wohnten in Wuppertal, eines in Köln und eines in Dortmund. Ein Todesopfer wohnte in Hamburg. Die Person stamme aus Baden-Württemberg, sei in der Hansestadt aber gemeldet gewesen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Sonntag in Hamburg. Ein weiteres Opfer wohnte in Niedersachsen. Unter den Verletzten sind zwei Südtiroler, die übrigen stammen aus Deutschland.

Fahrer drohen acht bis zwölf Jahre Haft

Der Fahrer des PS-starken Sportwagens war stark betrunken. Ein Polizeisprecher in Bozen sagte der dpa, ein erster Test habe mehr als 1,9 Promille ergeben. Das habe auch ein Bluttest bestätigt.

Der Fahrer, ein 27-Jähriger aus der Region, sei in ein Krankenhaus gekommen und werde auch auf Drogen untersucht. Er steht laut Polizei unter Schock und wurde festgenommen. Ihm wird unter anderem mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Dem Mann drohen zwischen acht und zwölf Jahren Haft, womöglich sogar mehr.

Der Unfallfahrer sei im Krankenhaus in psychologischer Behandlung von Spezialisten, sagte ein Polizeisprecher in Bozen. Medien in Italien hatten berichtet, der Mann aus dem Südtiroler Ort Kiens sei in der Psychiatrie. Er habe gesagt, sich umbringen zu wollen, als er von der hohen Zahl der Toten erfahren habe.





Ermittler vermuten keine Absicht hinter Kollision

Die jungen Leute befanden sich in dem Wintersportort auf dem Heimweg von einem Discobesuch. Gegen 1.15 Uhr nachts stiegen sie aus einem Shuttlebus und überquerten die Hauptstraße, wie ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Das Auto sei viel zu schnell unterwegs gewesen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln auch, wie hoch die Geschwindigkeit des Fahrers war. In Luttach gab es nach dpa-Informationen seit längerem Klagen über Autos, die auf der Hauptstraße rasen und über mangelnde Kontrollen. An der Unfallstelle sind höchstens 50 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Die Unterkunft der Opfer lag in der Nähe der Unfallstelle. Die Identifizierung sei schwierig, weil die Mitglieder der Gruppe sich untereinander nicht gekannt und einige keine Ausweise dabei gehabt hätten, hieß es in Südtirol. Die Angehörigen seien auf dem Weg nach Italien.







"Wir sind alle geschockt"

"Dieses schreckliche Unglück macht mich fassungslos und unendlich traurig", schrieb NRW-Ministerpräsident Laschet auf Twitter. "Dieser Tag ist ein trauriger Tag für unser ganzes Land." Die jungen Menschen "wollten gemeinsam eine gute Zeit erleben – und wurden von einer Sekunde auf die andere aus dem Leben gerissen oder schwer verletzt", schrieb er.





Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zum Unglück geäußert. "Die Nachrichten aus Südtirol sind erschütternd – ein fröhlicher Abend, der in der Katastrophe endet", erklärte Merkel in einer von Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntag auf Twitter verbreiteten Stellungnahme. Merkel trauere mit allen, "die dort heute Nacht Kinder, Geschwister, Freunde verloren haben".





In der Touristenregion herrschte Entsetzen: "Das neue Jahr beginnt mit dieser schrecklichen Tragödie", sagte der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher auf einer Pressekonferenz in Luttach. "Wir sind alle geschockt." Der Bürgermeister von Luttach, Helmut Gebhard Klammer, sprach von einer "Katastrophe", wie sie das Tal noch nie erlebt habe. "Wir sind fassungslos", sagte er und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Das Auswärtige Amt teilte in Berlin mit, der Deutsche Generalkonsul aus Mailand, Claus Robert Krumrei, sei vor Ort. Der Deutsche Botschafter Viktor Elbling reiste ebenfalls von Rom aus an den Unglücksort. Mitarbeiter des Generalkonsulats unterstützten die italienischen Behörden bei der Betreuung der Betroffenen.



"Wie auf einem Schlachtfeld"

Von den vier Schwerverletzten mussten nach Angaben der Feuerwehr drei vor Ort intubiert werden: Eine Frau kam ins Krankenhaus Bruneck, ein Mann ins Regionalkrankenhaus Bozen und eine schwerstverletzte Frau und ein schwerstverletzter Mann in die Universitätsklinik Innsbruck.

Ein Sprecher der Feuerwehr in Luttach sagte, 160 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Helmut Abfalterer von der Feuerwehr schilderte der "Tageszeitung Online" schlimme Szenen: "Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld."

Bei Jugendgruppen beliebter Skiort

Die Gegend liegt in Italien an der österreichischen Grenze und ist als Ski- und Wintersportgebiet bekannt. Luttach ist ein Dorf der Gemeinde Ahrntal, das etwas mehr als 1000 Einwohner hat. Der Ort ist bekannt bei deutschen Jugendgruppen, die zum Skifahren kommen.

In Südtirol waren erst vor einer Woche mehrere Deutsche ums Leben gekommen: Am vergangenen Samstag verschüttete eine Lawine Skifahrer auf der Piste im Schnalstal. Eine Mutter mit ihrer Tochter aus Thüringen und ein Mädchen aus Nordrhein-Westfalen starben.