Mutmaßlicher Täter flüchtig : Unbekannter verletzt drei Menschen an S-Bahnhof in Berlin

An einem S-Bahnhof in Berlin sind drei Menschen von einem Unbekannten verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig.

von dpa

16. Juni 2018, 10:39 Uhr

Berlin | Ein Unbekannter hat in Berlin an einem S-Bahnhof drei Menschen verletzt. Zwei Männer seien nach ersten Erkenntnissen am Samstagmorgen schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Eine Frau habe leichte Verletzungen erlitten. Zuvor hatte die „B.Z." (online) über den Vorfall im Stadtteil Prenzlauer Berg berichtet. Ob es sich, wie die Zeitung berichtet, um einen Messerangriff handelt, konnte die Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Der mutmaßliche Täter sei flüchtig. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Details und Hintergründe zu dem Vorfall am S-Bahnhof Greifswalder Straße seien noch unklar.