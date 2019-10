Fotos und Videos von Taten : Pflegerin wegen sexuellen Missbrauchs von Heimbewohnern verurteilt

Von ihren Taten fertigte die Frau offenbar Fotos und Videos an.

von dpa

14. Oktober 2019, 13:29 Uhr

Ulm | Wegen sexuellen Missbrauchs demenzkranker Frauen hat das Landgericht Ulm eine Altenpflegerin zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Angeklagte wurde am Montag unter anderem der Vergewaltigung in einem Fall und der sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass die 47-Jährige zudem Fotos und Videos ihrer Taten für einen Bekannten machte. Sie habe ihm auch in weiteren Fällen Fotos und Videos nackter Heimbewohner geschickt.

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft gefordert, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe. Die Taten wurden zwischen August und Oktober 2017 in einem Heim im Landkreis Göppingen begangen.