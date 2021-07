Unwetter : Überschwemmungen stürzen chinesische Metropole ins Chaos

An einem Tag fällt in Zhengzhou so viel Regen wie sonst in acht Monaten. Das schwerste Unwetter seit Beginn der Aufzeichnungen verwandelt Straßen in reißende Ströme. Die Zahl der Opfer steigt.

Yangjiang | Die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten haben in der zentralchinesischen Millionenmetropole Zhengzhou und dem Umland massive Überschwemmungen verursacht. Mindestens 25 Menschen kamen ums Leben. Sieben wurden vermisst, wie Behörden berichteten. Es wurden weitere Opfer befürchtet. In der umliegenden Provinz Henan, deren Hauptstadt Zhengzhou ist, w...

