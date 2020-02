Milford Sound : Überschwemmungen in Neuseeland: Hunderte Touristen sitzen fest

Durch heftige Regenfälle ist der neuseeländische Fjord Milford Sound überschwemmt. Hunderte Touristen sitzen fest.

von dpa

03. Februar 2020, 07:56 Uhr

Hunderte Touristen sitzen wegen heftiger Regenfälle in einem neuseeländischen Fjord fest. Die einzige Zufahrtsstraße zum Milford Sound – eine der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes – ist teilweise überschwemmt und beschädigt, wie der Katastrophenschutz der Region am Montag mitteilte. Die insgesamt 382 Menschen, unter ihnen Urlauber, Reiseleiter und Personal, seien aber in Sicherheit. Sie befänden sich entweder in einem Hotel oder auf Booten. Es gebe ausreichend Lebensmittel für sie.





Helikopter im Einsatz

Die Behörden riefen für die Region den Notstand aus, wie es weiter hieß. Möglicherweise bleibe die Zufahrtsstraße bis zum Ende der Woche gesperrt, meldete die neuseeländische Verkehrsbehörde NZTA. Eine kleine Touristengruppe, die gerade auf der Straße unterwegs gewesen sei, habe per Helikopter in Sicherheit gebracht werden können. Eine weitere Gruppe sollte im Laufe des Tages ausgeflogen werden.

Der abgelegene Milford Sound ist bei Touristen unter anderem wegen seiner Wasserfälle und Berge beliebt. Er liegt auf der Südinsel und ist Teil eines Nationalparks, der zum Weltnaturerbe der Unesco gehört.