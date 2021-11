Sexuelle Belästigungen : Übergriffe in Kliniken - Pflegerin bricht Tabu

Anzügliche Witze, obszöne Handy-Nachrichten, unerwünschte Berührungen - das sind Übergriffe, wie sie die meist weiblichen Pflegekräfte und Ärztinnen an ihrem Arbeitsplatz immer häufiger erleben. Doch viele schweigen.

Ludwigsburg | Es beginnt mit scheinbar flüchtigen Berührungen am Rücken und längerem Festhalten der Hände beim Drehen eines Patienten: Der Hamburger Intensivkrankenschwester Monika Wagner (Name von der Redaktion geändert) kommt dieses Verhalten bei der Übergabe an einen Kollegen schon eigenartig vor. Als dieser sich dann bei der Dateneingabe am Computer viel zu ...

