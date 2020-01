Brand im Affenhaus : Verbotene Fackel als Ursache? Über 30 Tiere sterben bei Feuer im Krefelder Zoo

Unter Schock stehen die Mitarbeiter im Krefelder Zoo: Ein Brand zerstörte das Affenhaus vollständig.

von dpa und Kim Patrick von Harling

01. Januar 2020, 13:18 Uhr

Krefeld | Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt, alle in ihm lebenden Tiere sind ums Leben gekommen. "Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus", hatte der Zoo am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebookseite mitgeteilt. Bei dem Feuer starben nach neuesten Angaben des Zoos fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen – insgesamt 30 Tiere. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer leicht verletzt.





Brandursache geklärt?

Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb aber verschont, wie der Zoo mitteilte. Das Affenhaus aber brannte bis auf die Grundmauern ab. Auf einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag gab ein Ermittler an, dass "Chinesische Himmelslaternen" im Zoo gefunden wurden. Diese sind in großen Teilen Deutschlands verboten. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Fackeln ursächlich für den Brand waren. Die Feuerwehr war in der Nacht noch mit Löscharbeiten beschäftigt. "Wir sind geschockt und fühlen mit den Tierpflegerinnen und Tierpflegern im Krefelder Zoo, die letzte Nacht ihre Schützlinge verloren haben. Sollten wirklich Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben, wäre dies ein schrecklicher Beleg dafür, welche dramatischen Folgen unkontrollierte Böllerei haben kann", teilte James Brückner, Leiter des Referats für Natur- und Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund, mit.

dpa/David Young





Der Zoo bleibt noch am Mittwoch geschlossen. Man habe bereits zahlreiche Hilfsangebote erhalten, wie der Zoo mitteilte. "Bitte habt Verständnis, dass wir noch unter Schock (stehen) und nicht genau sagen können, ob und wo Hilfe brauchen."







In über 1300 Kommentaren unter dem Facebook-Post zeigten sich die Menschen tief betroffen von dem Schicksal der Tiere. Noch am Silvesterabend hatte der Zoo Krefeld den Besuchern mit einem Foto der dort lebenden Orang-Utans einen guten Rutsch gewünscht:





Das Affentropenhaus wurde den Zoo-Angaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2000 Quadratmetern. Zuhause waren Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen.