Bekannt aus US-Sitcom : „Full House“-Darsteller Bob Saget tot in Hotel aufgefunden

Als Familienvater Danny in der Hit-Sitcom "Full House" wurde Bob Saget auch in Deutschland berühmt. Der 65-jährige Schauspieler wurde tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Kurz vorher wandte er sich noch an seine Fans.

Los Angeles | Der US-Schauspieler und Komiker Bob Saget ist nach Angaben der Polizei im US-Staat Florida tot aufgefunden worden. Die Leiche sei am Sonntag in einem Hotelzimmer in Orlando von Beamten entdeckt worden, teilte die Behörde vom Bezirk Orange County am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Related content Die Ermittler hätten am Unglücksort kei...

