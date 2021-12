Kentucky : USA: Suche nach Tornado-Überlebenden dauert an

Ryan C. Hermens/Lexington Herald-Leader via AP/dpa

Die Tornados in den USA haben besonders im Bundesstaat Kentucky viele Menschen das Leben gekostet. Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist weiterhin unklar. Kentuckys Gouverneur hofft auf ein Wunder.

Mayfield | Nach der tödlichen Tornado-Katastrophe in den USA dauert die Suche nach Vermissten in dem besonders schwer betroffenen Bundesstaat Kentucky an. „Wir hoffen immer noch auf ein Wunder, dass wir mehr Menschen finden und die Zahl der Todesfälle hoffentlich geringer ist als erwartet“, sagte Kentuckys Gouverneur Andy Beshear bei einem Besuch in dem von Z...

