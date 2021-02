„Blizzard-ähnliche Zustände“ : Schneechaos in US-Metropole – rutschende Riesenpandas im Zoo

Schulen sind geschlossen, Flüge wurden gestrichen: Schneechaos legt Städte an der US-Ostküste lahm.

New York | Ein schwerer Schneesturm hat im Nordosten der USA für Verkehrschaos gesorgt. In der Millionenmetropole New York und in anderen Städten wurden für Montag hunderte Flüge gestrichen, auch zahlreiche Züge fielen aus. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio r...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.