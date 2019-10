Laut Medienberichten : Mindestens vier Tote durch Schüsse in New York

In einem Privatclub im Stadtteil Brooklyn sollen am frühen Samstagmorgen mehrere Schüsse gefallen sein.

von afp

12. Oktober 2019, 14:55 Uhr

New York | Mindestens vier Menschen sind US-Medienberichten zufolge am Samstag durch Schüsse in New York getötet worden. Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden, berichteten der Sender NBC und weitere Medien. Die Schüsse fielen demnach am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) bei einem Privatclub im Stadtteil Brooklyn.

Mehr Informationen in Kürze