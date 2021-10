Klimaaktivistin bedrängt : Tumulte bei Ankunft von Greta Thunberg zum Klimagipfel in Glasgow

Der Klimagipfel in Glasgow wird von der Organisation Fridays for Future genau beobachtet. Kommt es endlich zu konkreten Maßnahmen, um das Klima zu retten? Aktivistin Greta Thunberg reiste ebenfalls an – mit Folgen.

Glasgow | Das Gesicht der jungen Generation, die sich konkrete Umsetzungen bei der Rettung des Klimas wünschen, ist Aktivistin Greta Thunberg. Die 18-Jährige reiste am Samstag zum Klimagipfel nach Glasgow, um sich selbst ein Bild der Politik zu machen. Doch die Anreise wurde zu einem wahren Kraftakt, denn bei ihrer Ankunft in Schottland wurde sie bereits von ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.