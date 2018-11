Wetteraussichten : Tschüss Herbstkälte: Es wird sonnig und angenehm mild

Der Herbst zeigt sich in Deutschland in den kommenden Tagen von seiner angenehmsten Seite.

von dpa

04. November 2018, 14:57 Uhr

Offenbach | Milde Temperaturen und viel Sonne: Für November wird es in den nächsten Tagen außergewöhnlich warm, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag. "Bei solchen Temperaturen kann man schon mal vergessen, dass wir mit großen Schritten auf den meteorologischen Winter zugehen." Am Morgen gebe es aber in der Regel Nebel, der sich mancherorts kaum auflöst.

Vor allem im äußersten Norden und Nordwesten sei es am Montag aufgrund hochnebelartiger Bewölkung oft ganztags trüb. Sonst gebe es tagsüber viel Sonnenschein, gerade im Südosten und im Mittelgebirge. Es werde elf bis 17 Grad warm, am Alpenrand würden teils sogar die 20 Grad geknackt. Der Wind wehe schwach bis mäßig, im Erzgebirge und an den Alpen gebe es starke bis stürmische Böen.

Erst Nebel, dann kommt meist die Sonne durch

Auch am Dienstag zeige sich nach Nebelauflösung munter die Sonne in Deutschland. Nur in einigen Flussniederungen ist es neblig-trüb, so der DWD. In diesen Gebieten bleibe es kühl, sonst klettern die Temperaturen je nach Sonnenschein aber auf sehr milde zwölf bis 18 Grad.

Am Mittwoch löst sich der Nebel und Hochnebel am Morgen nur schwer auf – doch wenn er es tut, ist es laut den Wetterexperten überwiegend sonnig. Am Nachmittag zögen dann in der Westhälfte der Republik dichtere Wolken auf, regnen werde es aber nicht. In den Nebelgebieten werde es kaum zehn Grad warm, in den übrigen Teilen des Landes rangierten die Temperaturen indes zwischen zwölf und 18 Grad.