Unwetter : Tropensturm in Thailand - Überflutungen und Tote

Phobthum Yingpaiboonsuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Mehrere Provinzen wurden in Thailand inzwischen zum Katastrophengebiet erklärt. Sechs Menschen sind durch den Tropensturm bereits ums Leben gekommen.

Bangkok | Schwere Regenfälle haben in Teilen Thailands Sturzfluten und schwere Überschwemmungen ausgelöst. Seit Ende vergangener Woche seien sechs Menschen ums Leben gekommen, fünf davon in der Zentralregion Lopburi und einer in Phetchabun im Norden, teilte der Katastrophenschutz mit. Zwei weitere Menschen würden noch vermisst. Betroffen sind bislang 30 Prov...

