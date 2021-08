Wetter : Tropensturm „Henri“ bringt New York Rekordregen

Nicht nur das große Comeback-Konzert im Central Park fiel ins Wasser. In New York gab es am letzten Wochenende reichlich Niederschläge.

New York | Der Tropensturm „Henri“ hat der US-Metropole New York am vergangenen Wochenende Regen in Rekordmengen gebracht. Am späten Samstagabend sei am Central Park in Manhattan die regnerischste Stunde in New York seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Umgerechnet 49 Millimeter Regen fielen dabei binnen 60 Minuten und überfluteten die Straßen der M...

