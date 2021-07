NRW : Trickbetrüger erschwindeln sich sechsstelligen Betrag

Eine erfundene Story, ein falscher Staatsanwalt und eine Menge Geld: Was wie ein Hollywood-Film klingt, ist einem Ehepaar in Kamp-Lintfort zugestoßen. Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern.

Krefeld | Trickbetrüger haben ein Ehepaar aus Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen um einen sechsstelligen Betrag gebracht. Ein angeblicher Kriminalbeamter hatte das Paar im Alter von 60 und 65 Jahren angerufen und mit einer erfundenen Geschichte dazu bewegt, das Geld an einem Strommast neben einem Feldweg in der Nähe der bei Krefeld gelegenen Autobahnrastst...

