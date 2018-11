Zwei Monate nach dem Finale : Trennung: Bachelorette Nadine bricht Alex das Herz

Zwei Monate haben Sie es ausgehalten, jetzt sind Bachelorette Nadine und Alex wieder Singles.

von Daniel Benedict

01. November 2018, 13:42 Uhr

Berlin | Es ist aus: Zwei Monate nach Ausstrahlung des "Bachelorette"-Finales sind Nadine Klein und Alex Hindersmann kein Paar mehr.

Alex vermeldet die Trennung auf Instagram

"Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind", schreibt Alex Hindersmann bei Instagram. "Wir haben in den letzten Tagen & Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken." Und schon das Foto lässt keinen Zweifel an seinen Gefühlen: Der Mann aus Gammelby wirft einen Blick in die Kamera, den außer ihm nur Kinder, die ein zweites Eis wollen, draufhaben. Alex dagegen geht es um eine zweite Chance, wie er mit einer ganzen Kaskade von Hashtags betont: #brokenheart, #heart, #love und #missyou steht unter dem Post – und eben auch #fight #for #a #second #chance.

Nadine hat mit ihm Schluss gemacht

Damit dürfte auch klar sein, wer Schluss gemacht hat: Nadine. Kenner überrascht das wenig. Schon nach der Final-Show beantwortete die Bachelorette Frauke Ludowigs Frage, ob sie und Alex noch zusammen sind, mit den feurigen Worten: "Das könnte man so sagen." Zwei Monate später ist diese Leidenschaft erloschen. In den Casting-Agenturen dürfte jetzt geschäftige Betriebsamkeit einsetzen: Für den Paar-Auftritt im "Sommerhaus der Stars" kommen die Alex und Nadine nicht mehr in Frage. Dafür steigen die Chancen auf eine Rückkehr bei "Bachelor in Paradise".





