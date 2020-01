Große Anteilnahme : Trauerfeier für Jan Fedder live im TV: Diese Musik wird im Michel erklingen

Bereits vor seinem Tod wusste Schauspieler Jan Fedder welche Musik bei seiner Trauerfeier einst gespielt werden soll.

von kna

06. Januar 2020, 17:10 Uhr

Hamburg | Bei der Trauerfeier für den Schauspieler Jan Fedder im Hamburger Michel soll auch Musik von Deep Purple und Michael Jackson erklingen. Das habe sich der Verstorbene gewünscht, sagte Michel-Pastor Alexander Röder am Montag dem "Hamburger Abendblatt" im Video-Interview. Der Gottesdienst am 14. Januar werde sehr traurig und emotional, sei aber ganz nach Fedders Art auch mit einem Augenzwinkern gestaltet, so Röder.

Weiterlesen: Ganz nach seinen Wünschen: So wird die Trauerfeier für Jan Fedder



Trauerfeier im Michel war sein Wunsch

Fedder wäre an diesem Tag 65 Jahre alt geworden. Der Schauspieler war am 30. Dezember in Hamburg gestorben. Er hatte sich eine Trauerfeier in Hamburgs berühmter Kirche Sankt Michaelis gewünscht, wo er auch getauft, konfirmiert und getraut worden war.

Live-Übertragung im Fernsehen

Außerdem kann die Trauerfeier im Fernsehen live mitverfolgt werden. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) überträgt sie am Dienstag, 14. Januar, ab 13.45 Uhr, wie der Sender am Montag mitteilte. Auch Online, per App und im Hörfunk werde live berichtet.

Laut Röder werden in dem Gottesdienst unter anderen NDR-Intendant Lutz Marmor und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer Ansprachen halten. Fedder war seit 2000 Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. In der Davidwache liegt derzeit ein Kondolenzbuch aus, in das sich Bürger eintragen können. Fedder wurde bekannt durch die Darstellung norddeutscher Charaktere. Seit 1990 spielte er den Hamburger Polizisten Dirk Matthies in der ARD-Serie "Großstadtrevier".

Weiterlesen: „Großstadtrevier“: Jan Fedders Rolle wird nicht neu besetzt