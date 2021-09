Fall Gabby Petito : Trauerfeier für Gabby Petito in den USA

Der Fall Gabby Petito sorgt weltweit für Aufsehen: Mit ihrem Freund reiste sie durch die USA - und kam nicht mehr lebend zurück. Familie und Freunde verabschiedeten sich bei einer Trauerfeier von ihr.

Denver | Abschied von Gabby Petito: Zahlreiche Menschen haben am Sonntag bei einer emotionalen Trauerfeier in der Nähe von New York der getöteten 22-Jährigen gedacht. Ihr Vater Joseph Petito beschrieb seine Tochter in seiner Grabrede in Holbrooke auf Long Island laut CNN als „glückliches Mädchen“, zu dem sich die Menschen hingezogen gefühlt hätten. „Ich möc...

