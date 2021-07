Trauer um Noah Gesser : Niederländisches Fußballtalent stirbt bei Autounfall

Das niederländisches Fußballtalent Noah Gesser von Ajax Amsterdam ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Auch sein älterer Bruder verunglückte tödlich.

Ijsselstein | Der niederländische Topclub Ajax Amsterdam trauert um Stürmer-Talent Noah Gesser. Der erst 16-Jährige kam am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben. "Ajax ist von diesem tragischen Vorfall zutiefst bewegt. Der Club wünscht Gessers Liebsten Stärke bei der Bewältigung dieses immensen Verlustes", schrieb der Verein am Samstag in einer Mitteilung...

